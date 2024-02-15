Пушкиногорские депутаты приняли участие в акции «Посылка солдату»

22:37, 15 февраля 2024, ПАИ

Акция «Посылка солдату» проходит в Пушкиногорском районе в преддверии Дня защитника Отечества, сообщает газета «Пушкинский край».

В рамках акции жители могут помочь военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

Сегодня в ней приняли участие депутаты Собрания депутатов Пушкиногорского района седьмого созыва. На собранные личные средства они приобрели цепную бензопилу, шуруповёрт, запасные цепи, шины и масла. В торжественной обстановке посылки вручили пушкиногорцу, который в скором времени отправится в зону СВО.

В газете напомнили, что гуманитарную помощь (тёплые вещи, продукты питания, строительные материалы и прочее) можно принести в администрацию Пушкиногорского района (улица Ленина, 6) или в администрацию городского поселения «Пушкиногорье» (улица Пушкинская, 42).