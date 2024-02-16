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Общество

День разведки Военно-морского флота РФ отмечается сегодня

16 февраля в российских Вооруженных силах отмечается День разведки Военно-морского флота РФ, сообщает calend.ru.

Дата определена в качестве годового праздника морских разведчиков в связи с тем, что в этот день в 1938 году приказом наркома ВМФ СССР все вопросы военно-морской разведки перешли в ведение вновь созданного разведывательного отдела Наркомата Военно-морского флота.

Хотя морская разведка имеет более давнюю историю – дату её создания относят к концу XIX века, но изначально она входила в состав военной разведки российской армии. Как самостоятельная разведывательная служба ВМФ, она была создана как раз в 1938 году и с тех пор является важным звеном вооруженных сил страны и одной из старейших разведывательных служб России.

Сейчас это силовое ведомство носит название Разведывательное управление Главного штаба ВМФ (РУ ГШ ВМФ), специалисты которого выполняют задачи по сбору информации о местах дислокации, вооружении, численном составе, предполагаемых намерениях противостоящих частей и подразделений группировки противника.

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