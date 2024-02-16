Прокуратура обнаружила мышей в одном из магазинов Великих Лук

07:25, 16 февраля 2024, ПАИ

Прокуратура обнаружила мышей в одном из магазинов Великих Лук. Грызунов нашли в подсобке во время проверки после обращения горожанина, сообщили ПАИ в ведомстве.

Кроме того, выяснилось, что на швабрах для уборки торгового зала и туалета не было маркировок, то есть инвентарь, которым мыли туалет, мог использоваться и возле полок с продуктами.

По результатам проверки директор магазина привлечен к административной ответственности и получил предупреждение. Также внесено представление об устранении нарушений.