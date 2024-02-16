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Общество

В России вырос спрос на компьютеры кустарной сборки

В 2023 году 20% настольных ПК, проданных в России, не относились к какому-либо бренду — то есть были собраны кустарным или полукустарным способом прямо в магазине или на радиорынке согласно требованиям заказчика (зачастую — из принесенных им запчастей). В 2022-м такие устройства занимали всего 11% рынка, следует из отчета компании-партнера нескольких производителей электроники. Об этом пишет газета «Известия».

При этом продажи таких девайсов за год выросли более чем в два раза — примерно до 260 тыс. штук, подсчитали авторы документа. Эти данные подтвердил источник, близкий к одному из импортеров техники.

«Поскольку настольные компьютеры ведущих мировых брендов перестали поставляться в Россию — во всяком случае по параллельному их ввозится значительно меньше, чем ноутбуков, нишу захватывают локальные сборщики. При этом такое устройство при сопоставимых характеристиках может оказаться дешевле, чем десктоп известного бренда», — сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По данным «Авито», за прошедший год продажи компьютеров, собранных частными лицами, выросли на 66% в сравнении с 2022-м. В 2023-м средняя цена такого ПК составила 40 тыс. рублей. Руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» платформы Александр Семочкин добавил, что в 2023-м спрос на услуги по сборке ПК вырос в 2,5 раза по сравнению с 2022-м.

«В 1990–2000-х годах иностранные компьютеры от известных производителей были дорогими, а доверие к российским брендам было невелико. Сейчас мода на самосборные компьютеры возвращается не только из-за желания сэкономить, но и из-за того, что сборка при покупателе гарантирует, что ему не подсунут б/у запчасти, что компьютер будет действительно новый», — отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

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