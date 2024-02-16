Михаил Ведерников познакомил псковичей с ещё одним участником СВО

08:53, 16 февраля 2024, ПАИ

В своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников познакомил псковичей с ещё одним участником специальной военной операции.

Сергей отправился защищать нашу страну в рамках частичной мобилизации вслед за сыновьями, которые уже были на передовой. Один из них погиб.

«Сегодня Сергей воюет с неонацистами, продолжая борьбу, начатую нашими отцами, дедами и прадедами в годы Великой Отечественной войны. Об этом ему напоминают детские письма и поделки, которые отправляют на передовую ребята со всей области. Сергей отметил, что такие знаки внимания очень поддерживают бойцов. Всей Псковской областью желаем нашему герою сил и победы!» - написал губернатор.