Росгвардейцы задержали в Порхове троих подозреваемых в краже кухонных принадлежностей

09:57, 16 февраля 2024, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали троих подозреваемых в краже кухонных принадлежностей из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

15 февраля около 15:00 в магазине на улице Мебельной в Порхове сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, экипаж группы задержания выяснил, что трое неизвестных похитили из торгового зала набор сковородок, кастрюлю, термопот и скрылись.

По полученным приметам росгвардейцы разыскали и задержали подозреваемых в краже.

По факту хищения проводится проверка.