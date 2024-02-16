Росгвардейцы задержали в Порхове троих подозреваемых в краже кухонных принадлежностей
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали троих подозреваемых в краже кухонных принадлежностей из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
15 февраля около 15:00 в магазине на улице Мебельной в Порхове сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на объект, экипаж группы задержания выяснил, что трое неизвестных похитили из торгового зала набор сковородок, кастрюлю, термопот и скрылись.
По полученным приметам росгвардейцы разыскали и задержали подозреваемых в краже.
По факту хищения проводится проверка.
Росгвардейцы задержали в Порхове троих подозреваемых в краже кухонных принадлежностей
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