Началась 19-я сессия Псковской гордумы
Очередная, 19-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва началась сегодня, 16 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
На сессии присутствует 22 депутата. В проект повестки включили девять вопросов. В частности, депутаты рассмотрят вопрос о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» директора Псковского педагогического комплекса, депутата гордумы Любови Николаевой, внесут изменения в бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
Кроме того, депутатам предстоит внести изменения в персональный состав комитетов и комиссии Псковской гордумы седьмого созыва, согласовать установление границ территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление «Улица Текстильная, 2» и «Комфортный дом».
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