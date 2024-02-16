Началась 19-я сессия Псковской гордумы

10:09, 16 февраля 2024, ПАИ

Очередная, 19-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва началась сегодня, 16 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

На сессии присутствует 22 депутата. В проект повестки включили девять вопросов. В частности, депутаты рассмотрят вопрос о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» директора Псковского педагогического комплекса, депутата гордумы Любови Николаевой, внесут изменения в бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Кроме того, депутатам предстоит внести изменения в персональный состав комитетов и комиссии Псковской гордумы седьмого созыва, согласовать установление границ территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление «Улица Текстильная, 2» и «Комфортный дом».