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Политика

Началась 19-я сессия Псковской гордумы

Очередная, 19-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва началась сегодня, 16 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Началась 19-я сессия Псковской гордумы. Фото: ПАИ

На сессии присутствует 22 депутата. В проект повестки включили девять вопросов. В частности, депутаты рассмотрят вопрос о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» директора Псковского педагогического комплекса, депутата гордумы Любови Николаевой, внесут изменения в бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Кроме того, депутатам предстоит внести изменения в персональный состав комитетов и комиссии Псковской гордумы седьмого созыва, согласовать установление границ территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление «Улица Текстильная, 2» и «Комфортный дом».

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