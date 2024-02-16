Алексей Наумец обсуждает с общественниками Пскова патриотическое воспитание детей

10:43, 16 февраля 2024, ПАИ

Рабочая встреча с руководителями общественных организаций, участвующими в воспитании молодёжи, проходит в фонде «Защитники Отечества» в Пскове сегодня, 16 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

К присутствующим обратился сенатор от Псковской области Алексей Наумец. Во время встречи важно обсудить порядок организации работы с детьми, подчеркнул он.

«Здесь важно военно-патриотическое воспитание. Здесь не случайно находятся ребята из боевого братства и офицеры. Одна из главных задач – социализировать тех, кто вернулся из зоны проведения СВО, особенно для тех, кто получил серьёзное ранение», – отметил Алексей Наумец.

Патриотическое воспитание молодежи – это главная задача, стоящая перед организациями, обратил внимание он. «Мы должны приглашать на мероприятия людей, которые достойны уважения. У нас должен быть план работы хотя бы на полгода, в перспективе – на год. Мы должны определить комплекс мероприятий, которые мы будем проводить», – сказал Алексей Наумец.

К мероприятиям можно привлекать военнослужащих из воздушно-десантных войск, отметил он. «Мы можем привлечь большое количество интересных людей. Псков – это город воинской славы, где на небольшое количество населения такая плотность воинских частей. Самое главное то, что мы должны понять, кого мы отправляем к детям. В советское время мы знали каждого пионера-героя, а современных знают не все, поэтому и нужно пропагандировать подвиги нашего народа. Если мы сейчас что-то упустим, то завтра будет поздно. Сегодня также предлагаю обсудить то, как мы будем участвовать в оздоровительном отдыхе детей летом», – заключил он.