Пскович стал призёром всероссийских соревнований по лёгкой атлетике

11:14, 16 февраля 2024, ПАИ

Пскович Константин Шабанов стал серебряным призёром всероссийских соревнований по лёгкой атлетике «Мемориал ЗТ СССР В. И. Алексеева», которые прошли в Санкт-Петербурге 15 февраля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Надежда».

Спортсмен преодолел дистанцию в 60 метров с барьерами за 7,8 секунды.

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