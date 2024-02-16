Традиционный международный турнир по мини-футболу пройдёт в Великих Луках

12:04, 16 февраля 2024, ПАИ

22-й традиционный международный открытый турнир по мини-футболу среди юношей 2011-2012 годов рождения, посвящённый герою Советского Союза Александр Матросову, пройдёт в спорткомплексе ВЛГАФК в Великих Луках с 16 по 18 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Луки-Энергия».

В соревнованиях примут участие десять команд из Великих Лук, Пустошки, Вязьмы, Старой Руссы, Нелидово, Североморска и белорусского Полоцка.

Команды разбили на две группы. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в полуфинал «Золотого кубка». Третьи и четвёртые места будут бороться за «Серебряный кубок».

Победителей и призёров наградят грамотами, медалями и кубками.

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