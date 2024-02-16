Зависимого от алкоголя великолучанина навсегда лишили водительских прав

13:06, 16 февраля 2024, ПАИ

Жителя Великих Лук, зависимого от алкоголя, навсегда лишили водительского удостоверения. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

В ходе проведения проверки установили, что мужчине выдали водительское удостоверение, действующие с 1 января 2015 года по 1 января 2025 года. Однако по информации филиала Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии в Великих Луках 1 августа 2023 года великолучанину был поставлен диагноз – алкогольная зависимость.

Таким образом, управляя автомобилем, мужчина может создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, спровоцировать ДТП.

Великолукский городской суд прекратил действие права на управление транспортным средством бессрочно.