Из 150 отреставрированных памятников истории и культуры 17 находятся в Псковской области

16:08, 16 февраля 2024, ПАИ

Из 150 отреставрированных за последние годы российских памятников истории и культуры 17 находятся в Псковской области. Это более 10 % от общего количества таких объектов, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Памятники удалось привести в порядок благодаря деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Полностью смогли отреставрировать церковь Николы Вратаря в Печорах, Никольскую башню, церковь Варвары Великомученицы в Печорах, Пороховой погреб Псковского Крома, часовню близ Снятной горы, могилу А. С. Пушкина (Пушкинские Горы), палату на подворье Елизаровского монастыря, церковь Александра Невского (Псков), церковь Входа Господня в Иерусалим (деревня Посолодино), ансамбль Покровской церкви (деревня Боровик), галерею и колокольню Крыпецкого монастыря, а также башню на берегу реки Великой и часовню Снетогорского монастыря.

Кроме того, провели противоаварийные работы на нескольких объектах – церковь Варвары Великомученицы (Печоры), Посадский дом, церковь Вознесения со Стадища (Псков), усадьба Строгановых (Волышево) и церковь Михаила Архангела с колокольней (Псков).