Новый водопровод появится в Идрице
Новый водопровод появится в посёлке Идрица Себежского района в рамках федерального проекта «Чистая вода» президентского нацпроекта «Экология», пишет газета «Призыв».
В посёлке остро стояла проблема обеспечения чистой питьевой водой в связи с изношенностью сетей.
Эксперты ГАУ «Госэкспертиза Псковской области» одобрили реализацию проекта, заключили в газете.
Напомним, что проект «Чистая вода» направлен на обеспечение населения чистой питьевой водой. Планируется, что благодаря этой программе доля населения, обеспеченного водой из систем централизованного водоснабжения, вырастет к 2024 году до 90,8 %.
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