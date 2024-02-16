Новый водопровод появится в Идрице

12:58, 16 февраля 2024, ПАИ

Новый водопровод появится в посёлке Идрица Себежского района в рамках федерального проекта «Чистая вода» президентского нацпроекта «Экология», пишет газета «Призыв».

В посёлке остро стояла проблема обеспечения чистой питьевой водой в связи с изношенностью сетей.

Эксперты ГАУ «Госэкспертиза Псковской области» одобрили реализацию проекта, заключили в газете.

Напомним, что проект «Чистая вода» направлен на обеспечение населения чистой питьевой водой. Планируется, что благодаря этой программе доля населения, обеспеченного водой из систем централизованного водоснабжения, вырастет к 2024 году до 90,8 %.