Ветеран труда из Опочки Анна Яковлева отметила 90-летие

13:04, 16 февраля 2024, ПАИ

Ветеран труда, бывшая малолетняя узница Анна Васильевна Яковлева отпраздновала 90-летие. Об этом сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

Родилась женщина в деревне Боровичи Бежаницкого района в многодетной семье. Когда немцы сожгли деревню, пришлось жить в землянке. Потом фашисты угнали людей работать в Литву, где Анна Васильевна жила, пока её и всех остальных не освободили русские.

После войны она вышла замуж и работала продавцом в сельском магазине. Зимой Анна Васильевна живет у дочки в Опочке, а летом уезжает на свою малую родину – в деревню.

«О плохом именинница старается не вспоминать, а думает только о хорошем. Это помогает ей жить и радоваться каждому новому дню», – написал Юрий Ильин.

Юбилярше пожелали здоровья и долгих лет жизни.