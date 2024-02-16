Открытый урок по теннису для лиц с ПОДА проведут в Писковичах

13:45, 16 февраля 2024, ПАИ

Открытый урок по теннису для детей с ПОДА организует Федерация тенниса Псковской области совместно с АНО «Второе дыхание». Мероприятие пройдёт в Писковичах в Псковском районе 17 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации тенниса Псковской области Олег Киселёв.

Предварительно в мероприятии примут участие восемь детей. Для них эксперты покажут основы тенниса, а заинтересовавшиеся спортсмены смогут посещать занятия на постоянной основе.

«Программа рассчитана для участников от 6 до 35 лет, но мы планируем запустить это направление в том числе для участников СВО, которые получили ранения», – добавил Олег Киселёв.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».