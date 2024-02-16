Пушкинский заповедник открыл выставку в Минске

13:19, 16 февраля 2024, ПАИ

15 февраля, в день именин Семёна Гейченко, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», музей-заповедник «Михайловское» открыл в Белоруссии выставку «Завет внуку». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Экспозиция подготовлена по материалам из фондов Пушкинского заповедника и представляет жителям и гостям страны-соседки фотографии, в 1960–1990-е годы выполненные известным мастером, фотокорреспондентом и фотохудожником, дважды лауреатом премии WorldPressPhoto Юрием Белинским. На 34 баннерах размещены портреты С. С. Гейченко; рядом с ними – в небольшом числе – соседствуют виды псковских пушкинских мест и отдельные зарисовки из жизни музея во второй половине ХХ века. Снимки сопровождены цитатами из писем и литературных работ Гейченко, ещё более полно раскрывающими образ хранителя.

Выставка развёрнута в Минске в Центральной библиотеке имени Янки Купалы.

Здесь же пушкиногорские музейщики открыли и ещё одну экспозицию – также из фотографий, сделанных Юрием Белинским. Она называется «Отразиться в слове...» и подготовлена к 85-летию В. Я. Курбатова, известного литературного критика, писателя. «Имя Валентина Яковлевича навсегда вошло в историю Пушкинского заповедника. Почти пятьдесят лет он был другом музея, нашим летописцем», – подчеркнули в «Михайловском».

Планируется, что выставки из псковского Святогорья, из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», будут работать в библиотеке имени Янки Купалы до 20 марта включительно.

Пушкинский заповедник уже несколько десятилетий активно сотрудничает с учреждениями культуры и образования в Белоруссии, с коллегами из литературных, исторических и художественных музеев и галерей и библиотек Минска, Витебска, Полоцка, Орши, других городов союзного государства.