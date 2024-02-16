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Общество

Алексей Навальный* умер в колонии

Российский политический и общественный деятель, юрист Алексей Навальный* умер в колонии, сообщает пресс-служба УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Согласно опубликованным данным, Алексей Навальный* после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание.

На место прибыли медики исправительной колонии, также была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

«Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», – отметили в пресс-службе.

Алексей Навальный* родился 4 июня 1976 года в военном городке Бутынь Одинцовского района Московской области.

В 1993 году, в возрасте 17 лет, окончил Алабинскую среднюю школу в военном посёлке Калининец в окрестностях подмосковного села Тарасково.

В 1993-1998 годах учился на юридическом факультете Российского университета дружбы народов.

В 1998 году, в возрасте 22 лет, окончил юридический факультет Российского университета дружбы народов. На следующий год заочно поступил на факультет финансов и кредита Финансовой академии при Правительстве РФ (специальность «ценные бумаги и биржевое дело»), который окончил в 2001 году.

В дальнейшем вёл предпринимательскую и политическую деятельность.

4 августа 2023 года Алексея Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.

* Алексей Навальный включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

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