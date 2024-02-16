Развитие движения студотрядов в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

15:47, 16 февраля 2024, ПАИ

Брифинг, посвящённый Дню российских студенческих отрядов, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 16 февраля.

Как развивается движение студотрядов в Псковской области, рассказывают командир Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева, командир «Ольгинского десанта» Алексей Алексеев и руководитель трудовых отрядов подростков Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Александр Косаржевский.