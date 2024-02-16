Провезти доллары в нижнем белье через границу в Псковской области пыталась гражданка Украины

16:17, 16 февраля 2024, ПАИ

Сотрудники таможенного поста на российско-латвийской границе в Псковской области обнаружили у гражданки Украины незадекларированные 135 банкнот по 100 долларов. Женщина спрятала валюту в нижнем белье, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Гражданка заявила псковским таможенникам, что у неё нет подлежащих декларированию денег. Однако при помощи технических средств таможенного контроля сотрудники обнаружили в её одежде доллары. В бюстгальтере женщина спрятала 52 купюры, в карманах штанов – 42 купюры, в специально сшитом потайном кармашке лосин находилась ещё 41 банкнота.

13,5 тысячи долларов изъяты. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье о сокрытии товаров от таможенного контроля путём использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров.

Напомним, согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 2 марта 2022 года запрещено вывозить из России наличную иностранную валюту в сумме, превышающей десять тысяч долларов и рассчитанной по официальному курсу Центробанка РФ, установленному на дату вывоза.