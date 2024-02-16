Движение транспорта временно закроют на улице Ветряной в Пскове
Движение транспорта по улице Ветряной на пересечении с Невским переулком закроют в Пскове с 8:00 19 февраля до 23:00 1 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации муниципалитета.
Движение будет закрыто в связи с проведением работ по строительству газопровода на улице Ветряной, 27.
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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