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Спорт

Новый зал спортивных единоборств открыли в Пскове

Новый зал единоборств клуба «Отечество» открылся сегодня в Пскове на улице Ижорского Батальона, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

  • Новый зал спортивных единоборств открыли в Пскове
    Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»
  • Новый зал спортивных единоборств открыли в Пскове
    Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»
  • Новый зал спортивных единоборств открыли в Пскове
    Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»
  • Новый зал спортивных единоборств открыли в Пскове
    Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»
  • Новый зал спортивных единоборств открыли в Пскове
    Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»
  • Новый зал спортивных единоборств открыли в Пскове
    Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

«Хочу выразить слова благодарности всем, кто принимал участие в этом проекте. Ещё одним спортивным залом стало больше в нашем городе. Действительно не хватает места заниматься. И когда количество залов увеличивается, это для нас очень важно», – отметил на церемонии открытия глава Пскова Борис Елкин.

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