Новый зал спортивных единоборств открыли в Пскове

16:22, 16 февраля 2024, ПАИ

Новый зал единоборств клуба «Отечество» открылся сегодня в Пскове на улице Ижорского Батальона, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».



Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»



Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»



Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»



Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»



Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»



Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»











«Хочу выразить слова благодарности всем, кто принимал участие в этом проекте. Ещё одним спортивным залом стало больше в нашем городе. Действительно не хватает места заниматься. И когда количество залов увеличивается, это для нас очень важно», – отметил на церемонии открытия глава Пскова Борис Елкин.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».