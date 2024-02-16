«Расстреливали ради забавы»: псковский архив рассказал о немецком концлагере в Порховском районе

16:21, 16 февраля 2024, ПАИ

Госархив Псковской области в своём телеграм-канале рассказал о немецком концлагере в Порховском районе.

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«В марте 1943 года в помещениях отделения совхоза «Полоное», расположенных в 100 метрах от деревни Заполянье Порховского района, что в 10 километрах от города Порхова, немецкими оккупационными властями был организован концентрационный лагерь, в котором содержались мирные советские граждане», – так начинается акт специальной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на указанной территории. Материалы оформлены 1 апреля 1945 года.

Для содержания граждан были отведены два помещения – бывшая кормокухня совхоза (в ней размещалось до 300 человек) и рига (для сушки хлеба), где организовали камеры для одиночного содержания. «Помещения были забиты людьми вплотную. Сидели не только на нарах, но и на полу, застеленном соломой. Лечь было негде. В числе заключенных были женщины, в том числе с грудными детьми, дети и старики», – говорится в документе.



Заключенных регулярно допрашивали, при этом избивали плетьми и шомполами. Как позднее рассказывали очевидцы, безвинных людей расстреливали и здесь же, на территории лагеря, закапывали. «Иногда расстрелы проводились ради забавы», – вспоминали те, кто содержался в этом лагере. Цыган даже не заводили в барак, отводили группой в сторону и убивали: и взрослых, и детей.

«Общее количество людей, расстрелянных в лагере Заполянье советских мирных граждан – стариков, мужчин, женщин и детей, по показаниям очевидцев, за время существования лагеря до декабря 1943 года, превышало 3.000 человек», – значится в акте.



Тела расстрелянных перед приходом советских войск выкопали, облили горючими смесями и сожгли. По данным местных жителей, смрад от костров ощущался на протяжении нескольких дней.



Сегодня об этих преступлениях фашистов мало известно, но детали хранят архивные документы, с ними можно ознакомиться на сайте «Без срока давности. Псковская область».