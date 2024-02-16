Где работают псковские подростки, рассказали эксперты
Где работают и какие функции выполняют члены трудовых отрядов подростков Псковской области, рассказала руководитель регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 февраля.
«Ребята помогали в пришкольных лагерях. Можно сказать, что это была волонтёрская деятельность. Придя в отряд трудовых подростков, ты можешь по-настоящему почувствовать себя взрослым, у тебя случится первый трудовой опыт в команде надёжных работодателей. Тебя не обманут и не бросят», – отметила Алла Сердцева.
Также подростки могут работать помощниками вожатых и в сфере ЖКХ, например, помогать в озеленении, рассказал руководитель трудовых отрядов подростков Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Александр Косаржевский.
«Сейчас также ведём переговоры в сфере гостеприимства – это рестораны и гостиничные комплексы. Мы хотим показать, что ребята в 14-15 лет готовы приносить ощутимую пользу городу», – отметил Александр Косаржевский.
«Трудоустройство несовершеннолетних – это не так сложно, как кажется. Для ребят очень важно попробовать зарабатывать деньги. Важно, что ребята, которые обучаются в профильных классах, могут попробовать себя в той сфере», – резюмировала Алла Сердцева.
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