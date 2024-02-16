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Общество

Более 10 млн рублей направят на ремонт дорог в Опочецком муниципальном округе

Более 10 млн рублей планируют потратить на ремонт дорог в Опочецком муниципальном округе. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Более 10 млн рублей планируют потратить на ремонт дорог в Опочецком муниципальном округе. Фото: ПАИ

Организации, выигравшей на электронных торгах, предстоит заниматься ремонтом дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов.

В соответствии с техническим заданием ремонт покрытия будет осуществлён на следующих объектах:

  • ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов № 30 и 32 на улице Ленина в Опочке;
  • ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома № 4 на улице Ветеранов в Опочке;
  • ремонт улицы Гребеневской в деревне Гребени Опочецкого муниципального округа;
  • ремонт автомобильной дороги Звягино – Ястребово Опочецкого муниципального округа.

Ремонт дорог будет осуществляться в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы». Завершить работы по контракту подрядчику необходимо до 31 августа 2024 года.

Начальная (максимальная) центра контракта – 10,323 млн рублей. Окончание подачи заявок для участия в электронном аукционе – 26 февраля 2024 года.

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Более 10 млн рублей направят на ремонт дорог в Опочецком муниципальном округе

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