Более 10 млн рублей направят на ремонт дорог в Опочецком муниципальном округе
Более 10 млн рублей планируют потратить на ремонт дорог в Опочецком муниципальном округе. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Организации, выигравшей на электронных торгах, предстоит заниматься ремонтом дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов.
В соответствии с техническим заданием ремонт покрытия будет осуществлён на следующих объектах:
- ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов № 30 и 32 на улице Ленина в Опочке;
- ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома № 4 на улице Ветеранов в Опочке;
- ремонт улицы Гребеневской в деревне Гребени Опочецкого муниципального округа;
- ремонт автомобильной дороги Звягино – Ястребово Опочецкого муниципального округа.
Ремонт дорог будет осуществляться в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы». Завершить работы по контракту подрядчику необходимо до 31 августа 2024 года.
Начальная (максимальная) центра контракта – 10,323 млн рублей. Окончание подачи заявок для участия в электронном аукционе – 26 февраля 2024 года.
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