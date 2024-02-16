В штабе общественной поддержки в Пскове готовили щи и борщ

17:51, 16 февраля 2024, ПАИ

Встреча-знакомство с волонтёрской группой «Щи и борщи» состоялась в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 16 февраля, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









«Мы группа поваров-волонтёров, которая готовит сублимированную еду для наших защитников в зоне СВО. Цель – обеспечить наших солдат питательной и вкусной едой, так как еда сохраняет все свои свойства и ребятам приезжает полноценная пища», – рассказала участница волонтëрской группы «Щи и борщи» Юлия Карпова.

Гостям встречи рассказали о приготовлении молочной каши, чая «Псковский антигриппин», энергетических батончиков, а также различных мазей и сухого душа.

Так, в 2024 году было отправлено 6 037 порций супов быстрого приготовления и 4 140 супов долгого приготовления.

Присутствующие также приняли участие в фасовке еды, которую отправляют на передовую бойцам СВО. Юлия Карпова провела мастер-класс по приготовлению сублимированного борща.