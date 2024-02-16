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Общество

До +6 градусов прогнозируется в Псковской области 17 февраля

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 17 февраля, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя, на дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 8–13 метров в секунду, днём местами порывы до 15–18 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днём – от +1 до +6 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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