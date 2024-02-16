В Печорах пройдут мероприятия в рамках федерального проекта «Классика: история и современность»

20:36, 16 февраля 2024, ПАИ

В Печорах пройдут мероприятия в рамках федерального проекта «Классика: история и современность» 19 и 20 февраля. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Первый этап проекта «Классика: история и современность» стартует в Пскове и Печорах 19 февраля.

В этом году проект проведут в шесть этапов. Программа будет дополнена интерактивными спектаклями для детей, специально подготовленными креативной командой проекта.

Программа проекта «Классика: история и современность» начинает своё путешествие по России 19 февраля в 18:00 на центральной площадке города Печоры – в центре культуры (ул. Свободы, 29). В этот день пройдёт премьерный показ литературно-музыкального спектакля «Век Окуджавы», посвящённого 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы, в исполнении артистов театра и кино Леонида Семёнова, Ильи Халмурзаева, Александры Юрковой в музыкальном сопровождении Сергея Осокина.

А 20 февраля, во вторник, в исполнении молодых артистов будет представлен интерактивный спектакль для детей «Сказка о царе Салтане» к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Начало в 13:00.

Вход на спектакли свободный.

Организаторы – Министерство культуры Российской Федерации, Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке комитета по культуре Псковской области, ООО «КиноФокус».

В Печорах в качестве организатора выступил МБУК «Печорский районный центр культуры» при поддержке администрации Печорского муниципального округа.

Проект реализуется в регионах России на федеральном уровне с 2022 года. Он способствует укреплению единого культурного пространства, где каждый зритель может познакомиться с лучшими образцами музыкального, вокального и драматического искусства. Его программа представляет широкую палитру российского искусства. Она разработана для каждого отдельного региона на базе классического музыкального репертуара и современного драматического искусства, представляющего новое прочтение русского и российского литературного наследия артистами сегодняшнего дня.

Мероприятия проекта проходят на знаковых площадках регионов, в них принимают участие как молодые, так и заслуженные артисты РФ, лауреаты всероссийских и международных конкурсов.