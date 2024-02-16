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Общество

Не стало Дмитрия Маркова

Дмитрий Марков. Фото со страницы Дмитрия в социальных сетях

Сегодня, 16 февраля, скончался фотограф Дмитрий Марков. Ему был 41 год.

Дмитрий Марков получил известность сперва в России, а затем по всему миру, снимая провинциальную Россию на камеру обычного смартфона и затем публикуя фотографии в своём аккаунте. Сотни его снимков сделаны в Псковской области, а сам Дмитрий неоднократно называл себя псковским фотографом и много лет жил в Пскове.

Дмитрий много лет занимался волонтёрскими проектами, включая антинаркотические. В 2017 году издал книгу «#Черновик». В прошлом году году вышла в свет книга «Россия в квадрате».

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