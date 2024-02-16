Себежанка выступит в телевизионном шоу «Ну-ка все вместе хором!»

21:20, 16 февраля 2024, ПАИ

Жительница Себежа Варвара Федотова выступит в шоу «Ну-ка все вместе хором!». Показ телевизионного проекта состоится сегодня, 16 февраля. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Варвара Федотова выступит в составе вокального ансамбля ARIELLE. Посмотреть выступление себежанки в проекте «Ну-ка все вместе хором!» можно сегодня на телеканале «Россия-1» в 21:30.