В Порхове и Гдове дан старт Году семьи

21:37, 16 февраля 2024, ПАИ

Торжественные мероприятия, посвящённые открытию Года семьи, состоялись на площадках районных домов культуры в Порхове и Гдове сегодня, 16 февраля. Об этом пишут районные газеты.

В Порховском районе торжественное открытие началось с программы «Всё начинается с семьи».

Глава Порховского района Юрий Семёнов и его заместитель Наталья Бялькина приветствовали и вручали благодарности, букеты цветов и памятные подарки показательным семьям: многодетным, пропагандирующим здоровый образ жизни, представляющим семейную династию, воспитывающим патриотов и защитников Отечества.

Концертные номера также были на семейную тему.

В Гдове заместитель главы района Галина Иванова не только поздравила земляков с праздником, но и напомнила о возможности участия семей в различных конкурсах, проектах как регионального, так и федерального уровня.

О любви, доброте, вере и семейном очаге говорил настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Кярово, многодетный отец Серий (Олисов).

На сцене выступили Галина Комиссарова, Павел Костогладов, Юлия Константиновна, дуэты Марии Михайловной и Эдуарда Чмиль, Екатерины Калининой и Сергея Исакова, а также старшая и младшая группы хореографического коллектива «Гармония», вокальная группа «Радость». Выступила на сцене Елизавета Жидкова с дочерьми Полиной и Таисией. Песню «Родина» подпевал весь зал, пишет газета. Сыграла на гуслях София Фёдорова.