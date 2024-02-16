Всероссийский методический диктант «Пушкин-225» проведут в Псковской области

22:17, 16 февраля 2024, ПАИ

В рамках празднования Международного дня родного языка и 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в Псковской области пройдёт Всероссийский методический диктант «Пушкин-225» с 19 по 21 февраля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Диктант пройдёт в дистанционном формате на библиотечном портале Псковской области. Регистрация обязательна. К участию приглашаются специалисты методических отделов и библиотечные специалисты, работающие в отделах обслуживания.

Диктант состоит из трёх блоков по десять вопросов каждый и одного практического задания «Мероприятие для читателей «Путешествие в мир Пушкина: связь с Псковской областью».

Первый блок содержит вопросы о методике библиотечного обслуживания, специфике работы с читателями и организацией мероприятий, связанных с А. С. Пушкиным. Второй блок ориентирован на знание творчества А. С. Пушкина, основные термины в его произведениях, раскрытие действительности той эпохи через текст и поэзию Пушкина. Третий блок состоит из вопросов о методике разработки краеведческих знаний на пушкинскую тему.

Итоги будут подведены 27 марта 2024 года в первой региональной школе методиста и представлены на библиотечном портале Псковской области. Все участники диктанта получают сертификаты.

Организатор – отдел координации деятельности библиотек области Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова.