Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Всероссийский методический диктант «Пушкин-225» проведут в Псковской области

В рамках празднования Международного дня родного языка и 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в Псковской области пройдёт Всероссийский методический диктант «Пушкин-225» с 19 по 21 февраля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Диктант пройдёт в дистанционном формате на библиотечном портале Псковской области. Регистрация обязательна. К участию приглашаются специалисты методических отделов и библиотечные специалисты, работающие в отделах обслуживания.

Диктант состоит из трёх блоков по десять вопросов каждый и одного практического задания «Мероприятие для читателей «Путешествие в мир Пушкина: связь с Псковской областью».

Первый блок содержит вопросы о методике библиотечного обслуживания, специфике работы с читателями и организацией мероприятий, связанных с А. С. Пушкиным. Второй блок ориентирован на знание творчества А. С. Пушкина, основные термины в его произведениях, раскрытие действительности той эпохи через текст и поэзию Пушкина. Третий блок состоит из вопросов о методике разработки краеведческих знаний на пушкинскую тему.

Итоги будут подведены 27 марта 2024 года в первой региональной школе методиста и представлены на библиотечном портале Псковской области. Все участники диктанта получают сертификаты.

Организатор – отдел координации деятельности библиотек области Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 февраля 2024

Всероссийский методический диктант «Пушкин-225» проведут в Псковской области
16 февраля 2024

Себежанка выступит в телевизионном шоу «Ну-ка все вместе хором!»
16 февраля 2024

В Печорах пройдут мероприятия в рамках федерального проекта «Классика: история и современность»
16 февраля 2024

Консервация хлебопекарни XIV века в Пскове завершится в марте
16 февраля 2024

Сроки переноса Анастасиевской часовни в Пскове будут определены после прохождения Главгосэкспертизы
16 февраля 2024

О дресс-коде на Сретенском балу в Пскове рассказали организаторы
16 февраля 2024

Уникальный «Сретенский вальс» впервые исполнят участники псковского бала
16 февраля 2024

Работы псковских мастериц презентуют на всероссийской выставке в Ульяновске

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...