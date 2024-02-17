Адресное информирование избирателей начинается в Псковской области сегодня

09:16, 17 февраля 2024, ПАИ

Адресное информирование зрителей в рамках проекта «ИнформУИК» стартует в Псковской области сегодня, 17 февраля. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

С этого дня более двух тысяч членов участковых избирательных комиссий начнут поквартирный обход и проинформируют избирателей о проведении выборов президента России.

Жителям муниципалитетов передадут также приглашения на выборы с номером и адресом их избирательного участка.

Бейдж и удостоверение с печатью, сумка, нагрудный знак – отличительные особенности сотрудника избирательной системы Псковской области.

Адресное информирование жителей региона будет проходить до 7 марта 2024 года.

Напомним, что выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование пройдёт в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

Ранее сообщалось, что более 46 тысяч заявлений подали на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Псковской области.