Более 46 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области

14:32, 13 февраля 2024, ПАИ

46 135 заявлений подали на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Отметим, что подача заявлений для участия в ДЭГ открылась на портале «Госуслуги» 29 января, она продлится по 11 марта.

Напомним, что выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование пройдёт в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.