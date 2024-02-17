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Общество

В Опочке прошёл турнир по шахматам среди школ-интернатов

Турнир Псковской области по шахматам среди школ-интернатов прошёл в Опочке 16 февраля, сообщает газета «Красный маяк».

Фото: «Красный маяк»

В турнире соревновались пять команд из Опочки, Порхова, Пушкинских Гор, Красногородска и Пскова.

«В этом году нашему знаменитому земляку, великому русскому шахматисту Александру Петрову исполняется 225 лет со дня рождения. И сегодня наш турнир посвящён именно этой дате. Молодцы, что вы играете в шахматы. Это развивает, помогает в жизни. Желаю вам здоровья и веры в свои силы», – приветствовал команды и их тренеров глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

Игра была организована по круговой системе, судейский состав соревнований строго следил за соблюдением правил. По итогам турнира командам-призёрам были вручены грамоты и медали. Кубок победителя на этот раз достался воспитанникам Центра специального образования № 1 Пскова.

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