Пскович пытался похитить машинку для стрижки, но был задержан

13:10, 17 февраля 2024, ПАИ

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в краже товаров из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

16 февраля около 15 часов патруль вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте поступил тревожный сигнал.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 45-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты питания и машинку для стрижки волос.