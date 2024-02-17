Пскович пытался похитить машинку для стрижки, но был задержан
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в краже товаров из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
16 февраля около 15 часов патруль вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте поступил тревожный сигнал.
Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 45-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты питания и машинку для стрижки волос.
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