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Спорт

Псковички стали призёрами соревнований по боксу в Тверской области

Псковички стали призёрами соревнований по боксу, посвящённых Дню защитника Отечества, в Тверской области, сообщает Псковская областная федерация бокса.

Фото: Псковская областная федерация бокса

Соревнования прошли в Конаково Тверской области с 15 по 17 февраля.

Псковички выступали в старшей возрастной группе в весовой категории до 60 килограммов. Первое место соревнований досталось Лидии Шутовой. Обладательницей серебряной награды стала Илона Ляман.

Тренируют спортсменок Вадим Голик, Игорь Зуев, Алексей Орлов и Олег Соловьёв.

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