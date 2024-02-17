Псковички стали призёрами соревнований по боксу в Тверской области

14:15, 17 февраля 2024, ПАИ

Псковички стали призёрами соревнований по боксу, посвящённых Дню защитника Отечества, в Тверской области, сообщает Псковская областная федерация бокса.

Соревнования прошли в Конаково Тверской области с 15 по 17 февраля.

Псковички выступали в старшей возрастной группе в весовой категории до 60 килограммов. Первое место соревнований досталось Лидии Шутовой. Обладательницей серебряной награды стала Илона Ляман.

Тренируют спортсменок Вадим Голик, Игорь Зуев, Алексей Орлов и Олег Соловьёв.