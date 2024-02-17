Более 200 псковичей приняли участие в Дне спорта на стадионе «Машиностроитель»

16:02, 17 февраля 2024, ПАИ

Более 200 псковичей собрались на стадионе «Машиностроитель» отметить День зимних видов спорта и начало объявленного президентом Года семьи, сообщил в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

«Мероприятия для активных семей на «Машиностроителе» проводят регулярно. Из ближайших – спортивные праздники «Я и папа» и «Девицы-красавицы», которые состоятся 25 февраля и 3 марта. Спешите подать заявки!» – рассказал глава города.

Напомним, что День зимних видов спорта в рамках проекта «Всей семьёй» прошёл на стадионе «Машиностроитель» сегодня, 17 февраля.

В рамках Дня спорта на стадионе провели турниры по футболу и регби, эстафеты для семей с поощрительными призами и сдачу норм ГТО.