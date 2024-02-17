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Спорт

«Пушкиногорская лыжня – 2024» прошла на стадионе «Святогорец»

Лыжная гонка «Пушкиногорская лыжня – 2024» состоялась сегодня, 17 февраля, на районном стадионе «Святогорец», сообщает газета «Пушкинский край».

Фото: «Пушкинский край»

Более 30 спортсменов приняли участие в забеге в шести возрастных категориях. Самые юные спортсмены, принявшие участие в гонке, — ребята 2012 года рождения, а самый старший – 1949 года рождения.

Для каждой из категорий были определены свои дистанции – от одного километра до трёх.

Награждение проводили заместитель главы администрации Пушкиногорского района по социальным вопросам Ирина Серова и начальник отдела по спорту и работе с молодёжью Алексей Быковский. Призёрам были вручены медали, грамоты и подарочные сертификаты одного из интернет-магазинов от администрации Пушкиногорского района.

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