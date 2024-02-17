Жители Великих Лук отпраздновали День зимних видов спорта

17:54, 17 февраля 2024, ПАИ

Жители Заречного микрорайона Великих Лук отметили День зимних видов спорта на хоккейной площадке на улице Рабочей, 5, сообщается в телеграм-канале администрации города.

Тематическое мероприятие прошло в рамках президентского нацпроекта «Демография», а также федерального проекта «Всей семьёй» и было посвящено празднованию десятой годовщины со дня проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

Две команды встретились в турнире по хоккею с мячом. Перед началом состязаний участников мероприятия приветствовали депутаты Великолукской городской Думы Сергей Макаров и Константин Максимов.

«Отметим, что с каждым годом интерес к зимним видам спорта в нашем городе растёт. Тренироваться можно как самостоятельно, так и под руководством квалифицированных тренеров и наставников. К занятиям физической культурой присоединяется всё больше людей, и в первую очередь – подрастающее поколение, которое наравне со взрослыми пропагандирует здоровый образ жизни», — рассказали в администрации.