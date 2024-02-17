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Спорт

Жители Великих Лук отпраздновали День зимних видов спорта

Жители Заречного микрорайона Великих Лук отметили День зимних видов спорта на хоккейной площадке на улице Рабочей, 5, сообщается в телеграм-канале администрации города.

Фото здесь и далее: телеграм-канал администрации Великих Лук

Тематическое мероприятие прошло в рамках президентского нацпроекта «Демография», а также федерального проекта «Всей семьёй» и было посвящено празднованию десятой годовщины со дня проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

Две команды встретились в турнире по хоккею с мячом. Перед началом состязаний участников мероприятия приветствовали депутаты Великолукской городской Думы Сергей Макаров и Константин Максимов.

«Отметим, что с каждым годом интерес к зимним видам спорта в нашем городе растёт. Тренироваться можно как самостоятельно, так и под руководством квалифицированных тренеров и наставников. К занятиям физической культурой присоединяется всё больше людей, и в первую очередь – подрастающее поколение, которое наравне со взрослыми пропагандирует здоровый образ жизни», — рассказали в администрации.

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