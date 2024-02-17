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Спорт

«Лыжня России – 2024» состоялась в Порхове

Районные соревнования в рамках традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2024» состоялись на порховском городском стадионе сегодня, 17 февраля. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

«Лыжня России – 2024» прошла в Порхове. Фото здесь и далее: «Порховский вестник»

На старт вышли и младшие школьники, и подростки, взрослые и ветераны – всего более 50 человек.

«Ледяной дождь не испугал азартных спортсменов, снег не растаял, лыжню накатали заранее и лыжную гонку решили не отменять. Отрадно, что в нашем районе есть настоящие приверженцы лыжного спорта, которые тренируются и участвуют в гонках семьями. В этом году в соревнованиях поучаствовали трое представителей семьи Алексеевых», – пишет газета.

Участников в зале приветствовал глава Порховского района Юрий Семёнов. Звучал гимн России. Затем главный судья соревнований Александр Ларионов объявил порядок проведения соревнований: первыми на старт вышли мальчики и девочки до десяти лет, они бежали один километр. Затем эту же дистанцию преодолевали девушки. После них на дистанцию два километра вышли юноши, мужчины и ветераны.

По окончании все вновь собрались в спортивном зале для награждения победителей и призёров. Кроме дипломов им и ветеранам спорта вручались шапочки с символикой гонки.

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