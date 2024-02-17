Первая своп-вечеринка пройдёт в псковской библиотеке
Первая своп-вечеринка пройдёт на площадке историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва 18 февраля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Мероприятие приурочено к Международному дню книгодарения, посетители библиотеки смогут обменяться книгами и журналами. Встреча пройдёт с 15:00 до 18:00.
«Будем наслаждаться литературой и приятным обществом друг друга в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки имени Ивана Василёва!» – подчеркнули организаторы.
Вход свободный.
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