Первая своп-вечеринка пройдёт в псковской библиотеке

18:50, 17 февраля 2024, ПАИ

Первая своп-вечеринка пройдёт на площадке историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва 18 февраля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятие приурочено к Международному дню книгодарения, посетители библиотеки смогут обменяться книгами и журналами. Встреча пройдёт с 15:00 до 18:00.

«Будем наслаждаться литературой и приятным обществом друг друга в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки имени Ивана Василёва!» – подчеркнули организаторы.

Вход свободный.