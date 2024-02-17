Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Год семьи торжественно открыли в Новосокольническом районе

Год семьи торжественно открыли в Новосокольническом районе сегодня, 17 февраля. Об этом пишет районная газета «Новосокольнический край».

Год семьи торжественно открыли в Новосокольническом районе. Фото: газета «Новосокольнический край»

Торжественное мероприятие «Венец всех ценностей – семья» прошло в Доме культуры имени Воровского.

Старт Году семьи дала заместитель главы администрации района Татьяна Лисица. Она вручила медали семьям-юбилярам, которые прожили вместе полвека. Это Владимир и Зинаида Ивановы, Владимир и Александра Фомичевы.

В Новосокольническом районе живёт более семи тысяч семей, каждая из которых уникальна. В этом году 18 супружеских пар отметят золотую свадьбу.

С добрыми словами к участникам мероприятия обратился настоятель храма Святителя Николая протоиерей Иоанн (Ильницкий), а отец Владимир исполнил для всех семей песню. Сценическое мастерство и талант артистов способствовали праздничной атмосфере в зрительном зале.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 февраля 2024

Жители Палкинского района продолжают помогать военнослужащим в зоне СВО
17 февраля 2024

Неделя правовой грамотности прошла в Пскове
17 февраля 2024

«Масленица в царстве Берендея» состоится в музее-усадьбе Римского-Корсакова в Плюсском районе
17 февраля 2024

Год семьи торжественно открыли в Новосокольническом районе
17 февраля 2024

Первая своп-вечеринка пройдёт в псковской библиотеке
17 февраля 2024

В Псковской области определили лучших юных пожарных
17 февраля 2024

Более 200 псковичей приняли участие в Дне спорта на стадионе «Машиностроитель»
17 февраля 2024

Небольшой снег выпадет в Пскове 18 февраля

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...