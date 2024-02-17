Год семьи торжественно открыли в Новосокольническом районе

19:25, 17 февраля 2024, ПАИ

Год семьи торжественно открыли в Новосокольническом районе сегодня, 17 февраля. Об этом пишет районная газета «Новосокольнический край».

Торжественное мероприятие «Венец всех ценностей – семья» прошло в Доме культуры имени Воровского.

Старт Году семьи дала заместитель главы администрации района Татьяна Лисица. Она вручила медали семьям-юбилярам, которые прожили вместе полвека. Это Владимир и Зинаида Ивановы, Владимир и Александра Фомичевы.

В Новосокольническом районе живёт более семи тысяч семей, каждая из которых уникальна. В этом году 18 супружеских пар отметят золотую свадьбу.

С добрыми словами к участникам мероприятия обратился настоятель храма Святителя Николая протоиерей Иоанн (Ильницкий), а отец Владимир исполнил для всех семей песню. Сценическое мастерство и талант артистов способствовали праздничной атмосфере в зрительном зале.