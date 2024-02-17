Работы псковских мастеров представлены на художественной выставке «Россия XIV»

19:57, 17 февраля 2024, ПАИ

В начале февраля в залах Третьяковской галереи на Крымском валу открылась одна из самых главных выставок профессиональных художников «Россия XIV». Среди более чем полутора тысяч образцов живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства есть и произведения псковских авторов. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Выставка подытоживает и обобщает творческие достижения мастеров изобразительного искусства всех регионов России за последние пять лет.

Коллектив художников – преподавателей Псковской детской художественной школы представлен двумя мастерами графики. В экспозицию выставки включены три работы директора ДХШ, заслуженного художника РФ Олега Цветкова «Под крылом Ангела». Второй художник, который также привлекает к себе внимание, – Софья Рыжкова, давно и успешно работающая по теме истории древнего Пскова.

Неподдельный интерес к этой выставке проявили жители Москвы и гости столицы. Залы, в которых размещена экспозиция псковских художников, не бывают пустыми.