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Культура

Работы псковских мастеров представлены на художественной выставке «Россия XIV»

В начале февраля в залах Третьяковской галереи на Крымском валу открылась одна из самых главных выставок профессиональных художников «Россия XIV». Среди более чем полутора тысяч образцов живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства есть и произведения псковских авторов. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Работы псковских мастеров представлены на выставке профессиональных художников «Россия XIV». Фото: управление культуры администрации Пскова

Выставка подытоживает и обобщает творческие достижения мастеров изобразительного искусства всех регионов России за последние пять лет.

Коллектив художников – преподавателей Псковской детской художественной школы представлен двумя мастерами графики. В экспозицию выставки включены три работы директора ДХШ, заслуженного художника РФ Олега Цветкова «Под крылом Ангела». Второй художник, который также привлекает к себе внимание, – Софья Рыжкова, давно и успешно работающая по теме истории древнего Пскова.

Неподдельный интерес к этой выставке проявили жители Москвы и гости столицы. Залы, в которых размещена экспозиция псковских художников, не бывают пустыми.

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