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«Масленица в царстве Берендея» состоится в музее-усадьбе Римского-Корсакова в Плюсском районе

Представление «Масленица в царстве Берендея» по мотивам оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» пройдёт в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Масленица в царстве Берендея» состоится в музее-усадьбе Римского-Корсакова в Плюсском районе. Фото: Псковский музей-заповедник

«Вы окажетесь в Берендеевом царстве и сами станете жителями этой страны, сказочными героями – в красивых костюмах исполните роли пастушка Леля, Снегурочки, скоморохов и других персонажей. Вас ждут веселье, танцы, игры, перетягивание каната, катание с горок и, конечно же, ароматный чай с блинами и вареньем в палатах царя Берендея», – отметили организаторы.

С 17 февраля по 17 марта в мероприятии могут принять участие организованные группы (от турфирм, группы школьников, студентов).

Дата индивидуальных посещений (для сборной группы) будет определена позже, сообщили организаторы.

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