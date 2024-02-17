«Масленица в царстве Берендея» состоится в музее-усадьбе Римского-Корсакова в Плюсском районе

20:35, 17 февраля 2024, ПАИ

Представление «Масленица в царстве Берендея» по мотивам оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» пройдёт в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Вы окажетесь в Берендеевом царстве и сами станете жителями этой страны, сказочными героями – в красивых костюмах исполните роли пастушка Леля, Снегурочки, скоморохов и других персонажей. Вас ждут веселье, танцы, игры, перетягивание каната, катание с горок и, конечно же, ароматный чай с блинами и вареньем в палатах царя Берендея», – отметили организаторы.

С 17 февраля по 17 марта в мероприятии могут принять участие организованные группы (от турфирм, группы школьников, студентов).

Дата индивидуальных посещений (для сборной группы) будет определена позже, сообщили организаторы.