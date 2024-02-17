Неделя правовой грамотности прошла в Пскове

21:06, 17 февраля 2024, ПАИ

В завершение Недели правовой грамотности следователь по особо важным делам Псковского межрайонного следственного отдела Анастасия Пантелеева провела беседу с учащимися общеобразовательной школы № 12 на тему «Уголовная и административная ответственность. Как обезопасить себя от преступных посягательств». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Отметим, с 12 февраля этого года в Пскове проводится Неделя правовой грамотности, в рамках которой правоохранители организуют мероприятия в школах города, чтобы ознакомить школьников с правами и обязанностями несовершеннолетних, юридической ответственностью и правилами безопасного поведения.

Как отметили организаторы встречи, сегодня с учащимися обсуждались темы надлежащего поведения в быту, личной безопасности, также ребята узнали об уголовной и административной ответственности, мерах наказания в случае совершения преступления или административного правонарушения.