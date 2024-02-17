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Общество

Жители Палкинского района продолжают помогать военнослужащим в зоне СВО

Жители Псковской области продолжают помогать военнослужащим в зоне СВО. Например, в Палкинском районе неравнодушные жители плетут маскировочные сети и заливают парафином блиндажные свечи. Об этом пишет районная газета «Льновод».

Жители Палкинского района продолжают помогать военнослужащим в зоне СВО. Фото: газета «Льновод»

Организатором по плетению сетей является заведующая Качановской сельской библиотеки Анна Логинова. Она Объявила сбор денежных средств среди односельчан. На собранные деньги удалось купить две основы для плетения сетей и огромный рулон ткани 250 метров. Установку в Доме культуры сделал Дмитрий Дан. Благодаря качановским женщинам оперативно сделали нарезку ткани для плетения. Ежедневно собираются в клубе для плетения сетей женщины и старшеклассники Качановской средней школы. Одна сеть уже почти готова.

Кроме того, активно проходит и заливка блиндажных свечей. Благодарим главу Палкинского района Ольгу Потапову за парафин, жителей района за железные банки. Заготовки под свечи делает Наталья Горская, а заливает Оксана Белкина.

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