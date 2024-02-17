Жители Палкинского района продолжают помогать военнослужащим в зоне СВО

21:58, 17 февраля 2024, ПАИ

Жители Псковской области продолжают помогать военнослужащим в зоне СВО. Например, в Палкинском районе неравнодушные жители плетут маскировочные сети и заливают парафином блиндажные свечи. Об этом пишет районная газета «Льновод».

Организатором по плетению сетей является заведующая Качановской сельской библиотеки Анна Логинова. Она Объявила сбор денежных средств среди односельчан. На собранные деньги удалось купить две основы для плетения сетей и огромный рулон ткани 250 метров. Установку в Доме культуры сделал Дмитрий Дан. Благодаря качановским женщинам оперативно сделали нарезку ткани для плетения. Ежедневно собираются в клубе для плетения сетей женщины и старшеклассники Качановской средней школы. Одна сеть уже почти готова.

Кроме того, активно проходит и заливка блиндажных свечей. Благодарим главу Палкинского района Ольгу Потапову за парафин, жителей района за железные банки. Заготовки под свечи делает Наталья Горская, а заливает Оксана Белкина.