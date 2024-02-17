Старшеклассников и студентов Псковской области приглашают к участию в олимпиаде «Наш Пушкин»

22:20, 17 февраля 2024, ПАИ

Старшеклассников и студентов Псковской области и Республики Беларусь приглашают принять участие в молодёжной сетевой олимпиаде «Наш Пушкин». Олимпиада проходит с 15 февраля до 15 марта, сообщили в ПсковГУ.

Учащихся 10–11-х классов и студентов из Псковской области и Республики Беларусь приглашают принять участие в российско-белорусской сетевой олимпиаде «Наш Пушкин. «И столетие мы лелеем...».

Мероприятие проводится Гродненским государственным университетом и ПсковГУ с целью развития у молодёжи интереса к изучению русской литературы и культуры и к творчеству А. С. Пушкина, создания оптимальных условий для выявления одарённых школьников, их дальнейшего интеллектуального и духовного развития и профессиональной ориентации, а также укрепления сотрудничества ГрГУ им. Янки Купалы и ПсковГУ в рамках проекта «Пушкин как культурный код псковско-белорусского приграничья».

Олимпиада проходит с 15 февраля до 15 марта. Положение и задания размещены на сайте Открытого института русского языка и культуры имени профессора Е. А. Маймина ПсковГУ.