Женщина погибла под колёсами фуры в Палкинском районе

23:00, 17 февраля 2024, ПАИ

Женщина угодила под колёса фуры DAF у деревни Дешманы в Палкинском районе сегодня, 17 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП женщина-пешеход 1979 года рождения скончалась на месте от полученных травм. По предварительным данным, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.