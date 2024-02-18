День органов внутренних дел на транспорте отмечается сегодня в России

09:39, 18 февраля 2024, ПАИ

День органов внутренних дел на транспорте отмечают в России сегодня, 18 февраля. Профессиональный праздник был установлен приказом министра внутренних дел РФ 8 февраля 2018 года, пишет calend.ru.

Изначально этот профессиональный праздник сотрудников подразделения Министерства внутренних дел РФ, отвечающих за обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта, назывался День образования транспортной полиции и отмечался неофициально.

Сотрудники ведомства противодействуют терроризму, распространению оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и наркотиков на всех видах транспорта, а также решают вопросы безопасности пассажирских и грузовых перевозок.

Сегодня в ведомстве организуются концерты и праздничные. Кроме того, особо отличившихся сотрудников награждают почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками.