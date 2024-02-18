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Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Плюсского района с 80-летней годовщиной освобождения

С 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил жителей Плюсского района губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников поздравил жителей Плюсского района с 80-летней годовщиной освобождения. Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«В этот день особенно остро чувствуется связь времён и поколений. Ещё живы те, кто застал Великую Отечественную войну и тяжёлые послевоенные годы. Их воспоминания – особая ценность для всех поколений», – подчеркнул он.

Глава региона выразил благодарность всем ветеранам, труженикам тыла и детям войны за их мужество и любовь к Родине.

Также он пожелал Плюсскому району стабильности и процветания. «Пусть сбываются все ваши добрые замыслы, а каждый день будет наполнен новыми успехами и достижениями во имя нашей Родины!» – сказал Михаил Ведерников.

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